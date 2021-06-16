Где в Минске ГАИ расставила ловушки
- 16.06.2021, 11:02
- 1,406
Список мест, где установлены мобильные радары.
По данным минской ГАИ, 16 июня на дорогах столицы появятся мобильные радары:
с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
пр. Независимости, 161б.
с 12:00 до 24:00
МКАД (41-й км);
МКАД (53-й км);
ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);
пр. Независимости (в районе ул. Фогеля);
пр. Независимости, 45;
пр. Партизанский, 147.
с 19:30 до 03:00
ул. Ташкентская (в районе моста через Свислочь);
ул. Кальварийская, 25;
пр. Партизанский, 75;
пр. Победителей (в районе пер. Веснинка).