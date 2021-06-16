Фракция «Голос» в Верховной Раде Украины раскололась 16.06.2021, 11:07

10 нардепов заявили о создании объединения «Справедливость».

В Верховной Раде Украины десять нардепов, половина фракции "Голос", заявили о создании отдельной депутатской группы "Справедливость". Об этом нардеп Александра Устинова заявила с трибуны украинского парламента, пишет liga.net,

По словам Устиновой, руководство партии и фракции "Голос" "перешло красные линии" и "предало интересы избирателей".

"Мы вынуждены констатировать, что фракция "Голос" уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады", – заявила Устинова.

Нардепы обвинили руководство партии в предательстве ценностей и принципов, с которыми партия шла на выборы и обещала работать.

Депутаты выразили недоверие главе фракции Ярославу Железняку и пообещали инициировать исключение лидера партии "Голос" Киры Рудик. Депутаты обвинили Железняка в том, что он в течение трех месяцев не созывал заседание фракции и игнорировал требования его созвать.

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