Послы ЕС согласовали четвертый пакет санкций против режима Лукашенко 16.06.2021, 11:25

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Ограничения и замораживание активов коснутся 78 человек и 7 организаций.

Постоянные представители стран ЕС согласовали ограничительные меры в отношении режима Лукашенко в связи с инцидентом с рейсом Ryanair и преступлениями властей против граждан страны.

Визовые ограничения и замораживание активов коснутся 78 человек и 7 организаций. Об этом сообщил в Twitter брюссельский журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.

Для вступления этого нового пакета санкций в силу он должен быть формально утвержден Советом ЕС на министерском уровне. Ожидается, что это произойдет 21 июня на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Этот блок санкций ЕС разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Напомним, что 10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси. В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, резолюция приветствует отключение банков от SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.

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