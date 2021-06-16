«В очередной раз убедился, что наша главная ценность — это люди» 16.06.2021, 11:55

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Первые комментарии журналиста Дмитрия Руто на свободе.

Сегодня Вышел на свободу журналист tribuna.com Дмитрий Руто, который получил 15 суток административного ареста за красно-белый шарф сборной Беларуси в авто.

Первые комментарии Дмитрия Руто на свободе опубликовал телеграм-канал «Трибуны»:

— В очередной раз я убедился, что наша главная ценность - это люди. Люди, которые были здесь, на Окрестина и в ИВС. Они двигатель страны, двигатель всех идей. И я не знаю, какие цели сейчас преследуются этими задержаниями. Мне кажется, что наоборот, это только укрепляет людей.

Как задерживали: блестящая операция. Приехал на работу. В машине лежал футбольный шарф красно-белый, без «Жыве Беларусь», без всего. Он у меня с 90-ых годов, я с ним на футбол еще вместе с отцом ходил. Позвонили ППС-ники, сказали, что машина мешает проезду. Вышел, в итоге убираю до сих пор машину. Не знаю, правда, где она сейчас.

В душе была мысль, что рано или поздно должно произойти такое. Воспринимал это все как некую игру, и даже помню, оперативники, которые отводили меня РУВД сказали, что давно не встречали такого адекватного задерживания. Просто не видел смысла, чего отпираться?

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