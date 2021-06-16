Ким Чен Ын заявил о проблемах с едой в КНДР

Ким Чен Ын заявил о проблемах с едой в КНДР4
- 16.06.2021, 12:27
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В стране введут ограничительные меры.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что продовольственная ситуация в КНДР обостряется из-за пандемии коронавируса и прошлогоднего тайфуна.
Заявление Ким Чен Ына приводит центральный печатный орган Трудовой партии Кореи Rodong Sinmun.
«Ситуация с продовольствием для населения напряженная, поскольку план производства зерна не был выполнен из-за ущерба, нанесенного сельскохозяйственному сектору тайфуном в прошлом году», — заявил лидер КНДР.
Он призвал принять «активные меры», чтобы решить эту проблему.
Власти КНДР готовятся к «затяжному характеру» ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
По словам Ким Чен Ына, продление карантинных ограничений в стране обусловлено «борьбой за поддержание экономики, обеспечение населения продуктами питания и одеждой».
8 апреля Ким Чен Ын заявлял, что его страна находится в наихудшей ситуации за все времена из-за пандемии коронавируса.