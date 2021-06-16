Белорусы Германии провели акцию в поддержку Полины Шарендо-Панасюк 1 16.06.2021, 12:53

Полина Шарендо-Панасюк

Жителям Дюссельдорфа рассказали о выступлении активистки «Европейском Беларуси» в суде.

Белорусы Германии провели в Дюссельдорфе акцию в поддержку активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк и рассказали местным жителям о ее выступлении в суде, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Напомним, что 7 июня в суде Московского района Бреста активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк выступила с речью, которая войдет в историю.

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