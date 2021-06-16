Белорусы Германии провели акцию в поддержку Полины Шарендо-Панасюк

Белорусы Германии провели акцию в поддержку Полины Шарендо-Панасюк1
- 16.06.2021, 12:53
Жителям Дюссельдорфа рассказали о выступлении активистки «Европейском Беларуси» в суде.
Белорусы Германии провели в Дюссельдорфе акцию в поддержку активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк и рассказали местным жителям о ее выступлении в суде, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
Напомним, что 7 июня в суде Московского района Бреста активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк выступила с речью, которая войдет в историю.