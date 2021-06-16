В Минск летит огромный Boeing иракских авиалиний 19 16.06.2021, 13:35

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Литва заявила, что белорусские власти наладили поток нелегалов через Беларусь.

Как передает «Радыё Свабода», в таком самолете может находиться до 550 человек.

Гражданам Ирака нужна белорусская виза — для них не действует «безвиз» через минский аэропорт.

Напомним, белорусско-литовскую границу начинают толпами переходить граждане Ирака, которые каким-то образом оказались в нашей стране. Литовская Служба охраны государственной границы публикует видео, на котором белорусские пограничники убирают следы в том месте, где незадолго до этого группа иракцев незаконно перешла границу. Внезапно нелегальных мигрантов из Ирака становится так много, что в литовском Центре регистрации беженцев заканчиваются места. Литве приходится в экстренном порядке начинать строить палаточный городок на 350 человек.

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