Российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии 12 16.06.2021, 13:49

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Фото: goodfon.ru

Су-35C летели с выключенными передатчиками.

Накануне утром два российских самолета Су-35C без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа.

Об этом заявили Силы обороны Эстонии, сообщает портал ERR.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Истребители летели с выключенными передатчиками без предоставленного плана полета, у пилотов не было связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту.

Это четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими самолетами в этом году.

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