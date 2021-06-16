Российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии

Российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии12
- 16.06.2021, 13:49
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Су-35C летели с выключенными передатчиками.
Накануне утром два российских самолета Су-35C без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа.
Об этом заявили Силы обороны Эстонии, сообщает портал ERR.
Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.
Истребители летели с выключенными передатчиками без предоставленного плана полета, у пилотов не было связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту.
Это четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими самолетами в этом году.