Ученые: Люди начали эволюционировать быстрее, чем когда-либо 4 16.06.2021, 13:52

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И нет, причина не в генетике.

Новое исследование американских ученых предполагает, что культура может двигать эволюцию человека быстрее, чем генетические мутации, но почему так происходит?

Согласно этой концепции, эволюция больше не зависит от мутаций в генетике, дающих преимущество выживания, которые передаются и становятся широко распространенными, пишет «Новое время».

Напротив, усвоенное поведение, передаваемое через культуру, представляет собой «мутации», обеспечивающие преимущества для выживания.

Исследователи утверждают, что теперь эта так называемая культурная эволюция может повлиять на судьбу человечества сильнее, чем естественный отбор.

Так как генетическое развитие работает медленнее, из-за того что восприимчивые люди умирают, и только те, кто выживает, передают свои гены.

Но в настоящее время людям практически не нужно приспосабливаться к таким генетическим угрозам. Вместо этого мы адаптируемся, разрабатывая вакцины и другие медицинские вмешательства, которые не являются результатом работы одного человека, а являются результатом работы многих людей на основе накопленных культурных знаний.

Концепция культурной эволюции началась еще со времен отца эволюции — Чарльза Дарвин, он понимал, что поведение может развиваться и передаваться потомству так же, как и физические черты, но ученые того времени считали, что изменения в поведении передаются по наследству.

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