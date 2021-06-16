Зеленский о встрече с Путиным: Она неизбежна 16.06.2021, 14:14

1,186

Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что российская сторона слишком оттягивает встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизбежной встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, адженду и сроки, что немаловажно», — сказал он в интервью иностранным СМИ.

Зеленский добавил, что российская сторона слишком оттягивает встречу.

«Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. И оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру — это очень „важно“ в двусторонних отношениях, когда идет война», — отметил украинский лидер.

Президент также заявил, что встреча Путина и президента США Джо Байдена не может ускорить его переговоры с лидером РФ.

«Встреча происходит тогда, когда в ней заинтересованы обе стороны. Поэтому я считаю, что встреча президентов не может ускорить моей встречи с Путиным», — резюмировал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».