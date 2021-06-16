В Женеве началась встреча Путина и Байдена 5 16.06.2021, 14:35

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фото: Reuters

Саммит продлится около четырех-пяти часов.

В швейцарской Женеве начался саммит президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, передает РБК.

Помимо политических лидеров в переговорах на вилле La Grange на берегу Женевского озера участвуют глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Президентов также сопровождают делегации.

Как сообщает ТАСС, Путин первым прибыл на виллу La Grange. На площадке у парадного подъезда российского правитель встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Президент США Джо Байден прибыл на виллу La Grange спустя примерно 15 минут.

Согласно графику Байдена, саммит должен завершиться в 17:40 (по Минску). В Кремле планируют, что он продлится около четырех-пяти часов — с учетом перерывов и смены форматов. Встреча начнется в узком составе, продолжится в расширенном, затем запланирован небольшой перерыв, а потом переговоры продолжатся.

Совместной пресс-конференции после саммита не предусмотрено. Путин и Байден выйдут к журналистам по отдельности. Кроме того, по итогам встречи никакие соглашения подписываться не будут.

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