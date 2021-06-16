Кот успокоил расстроенную хозяйку и стал звездой Сети

Кот успокоил расстроенную хозяйку и стал звездой Сети1
- 16.06.2021, 15:08
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Трогательное видео собирает миллионы просмотров.
Пользовательница TikTok с ником alyssamgaby поделилась невероятно милым роликом, который собирает миллионы просмотров. Пушистый герой видео сделал то, что зачастую не удается даже близким людям.
На кадрах черный кот утешает льющую слезы хозяйку: гладит мохнатыми лапками по лицу, вытирает капли и нежно прикасается мордочкой к щекам и носу. На эту милую сцену отреагировали более 15 млн пользователей, которые написали, что реакция пушистика тронула их до глубины души.
"Это очень мило и трогательно. Моя киса тоже всегда меня успокаивает", "Я рыдаю", "Покажите это видео всем, кто считает кошек бессердечными животными", - пишут комментаторы.
@alyssamgaby
just a girl and her ESA <3 #catsoftiktok #esa #cat #texttospeech♬ original sound - Alyssa Gafford-Gaby