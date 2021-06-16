Стало известно, с каких слов Байден и Путин начали встречу

Стало известно, с каких слов Байден и Путин начали встречу3
- 16.06.2021, 15:50
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Встреча проходит за закрытыми дверями.
У США и России есть общие вопросы для обсуждения, но есть и разногласия, заявил президент США Джо Байден в начале саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет "Зеркало недили. Украина".
"Как я сказал снаружи, встречаться лицом к лицу всегда полезно. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие интересы, а там, где у нас есть разногласия, мы можем сделать все для того, чтобы профессионально и предсказуемо обсуждать вопросы", - сказал Байден в начале переговоров перед тем, как журналистов попросили уйти из комнаты переговоров.
Глава Кремля поблагодарил хозяина Белого дома за инициативу провести саммит в Женеве.
"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи", - сказал Путин, выразив надежду на продуктивность переговоров. "Знаю, что у вас длинная поездка. Много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях накопилось много вопросов".
Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX— Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021
Biden and Putin meet inside for hours-long talks in Geneva https://t.co/fbuaXuHNrU pic.twitter.com/x58e7dKcCL— CBS News (@CBSNews) June 16, 2021
Встреча проходит за закрытыми дверями. Сейчас, кроме президентов США и РФ, на встрече присутствуют главы американской и российской дипломатии - Энтони Блинкен и Сергей Лавров, соответственно. Примерно через 2 часа должен начаться расширенный раунд переговоров. К переговорам присоединятся делегации.