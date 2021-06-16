Стало известно, с каких слов Байден и Путин начали встречу 3 16.06.2021, 15:50

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Фото: ТАСС

Встреча проходит за закрытыми дверями.

У США и России есть общие вопросы для обсуждения, но есть и разногласия, заявил президент США Джо Байден в начале саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет "Зеркало недили. Украина".

"Как я сказал снаружи, встречаться лицом к лицу всегда полезно. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие интересы, а там, где у нас есть разногласия, мы можем сделать все для того, чтобы профессионально и предсказуемо обсуждать вопросы", - сказал Байден в начале переговоров перед тем, как журналистов попросили уйти из комнаты переговоров.

Глава Кремля поблагодарил хозяина Белого дома за инициативу провести саммит в Женеве.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи", - сказал Путин, выразив надежду на продуктивность переговоров. "Знаю, что у вас длинная поездка. Много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях накопилось много вопросов".

Встреча проходит за закрытыми дверями. Сейчас, кроме президентов США и РФ, на встрече присутствуют главы американской и российской дипломатии - Энтони Блинкен и Сергей Лавров, соответственно. Примерно через 2 часа должен начаться расширенный раунд переговоров. К переговорам присоединятся делегации.

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