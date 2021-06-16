Большинство белорусских флагманов убыточно или низкорентабельно 16.06.2021, 15:59

Бизнесы только проглатывают господдержку без получения явного позитивного эффекта.

Белорусы подвели финансовые итоги первой трети 2021 года. Среди прочих чиновники измерили показатели рентабельности продаж, пишет сайт banki24.by.

Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за период времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем больший эффект предприятие получает от продажи товаров, работ или услуг.

Данный показатель хорош тем, что позволяет посмотреть на эффективность работы компании в отрыве от ее долговой нагрузки. Если у компании значительные долги, но хорошая и стабильная во времени рентабельность продаж, то финансовая поддержка от государства или другого собственника поможет ей стать на ноги.

Если же при высокой долговой нагрузке предприятие имеет хронически низкую или отрицательную рентабельность, то шансы на финансовое оздоровление исчезают с каждым месяцем. Такие бизнесы только проглатывают господдержку без получения явного позитивного эффекта.

По итогам 4 месяцев 2021 года статорганы подсчитали, что 26,4% крупных и средних предприятий реального сектора относились к нерентабельным. Это значит, что они имели убытки от реализации продукции.

Еще 31,1% флагманов имели рентабельность в пределах от 0% до 5%. В бюллетенях госорганов такие предприятия относят к низкорентабельным. При текущем уровне инфляции и процентных ставок в экономике бизнес-модель подобных предприятий под вопросом.

Только среди флагманов Минска доля убыточных и низкорентабельных не достигла половины — 47,9%. В среднем по столице 26,1% флагманских компаний несли убытки с продаж, а 21,8% имели рентабельность 0–5%.

В худшем положении находились предприятия Могилевской области. В этом регионе доля нерентабельных и низкорентабельных флагманов достигла 70%. При этом убытки несли 31,7%, а рентабельность от 0% до 5% показали 38,3%.

Также Могилевская область занимает последнее место в стране по удельному весу высокорентабельных бизнесов. В 2021 году всего 2,2% флагманов Могилевщины показали рентабельность от 30% и выше.

Из-за таких печальных показателей флагманских предприятий могилевчане также замыкают зарплатный список Беларуси. Трудно выплачивать большие зарплаты, когда у тебя недостаточно прибыли или ее вообще нет.

В остальных областях доли убыточных и низкорентабельных флагманов были следующими: Брестская — 53,2%, Витебская — 64,6%, Гомельская — 62,4%, Гродненская — 51,3%, Минская — 60,3%. Обращает на себя внимание выраженное деление по оси «запад — восток». На западе Беларуси предприятиям живется лучше, чем на востоке.

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