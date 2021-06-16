Зубастый «динозавр-колибри» оказался древней ящерицей 16.06.2021, 16:13

Реконструкция Oculudentavis naga / ©Stephanie Abramowicz, Peretti Museum Foundation

Палеонтологи поставили точку в спорах о странном животном, найденном в янтаре мелового периода.

В прошлом году китайские палеонтологи представили удивительную находку — фрагмент древнего янтаря, который великолепно сохранил останки одного из самых миниатюрных динозавров в истории. Образец датировали возрастом около 99 миллионов лет. По крошечному (чуть больше семи миллиметров) черепу ученые описали новый вид летавших динозавров Oculudentavis khaungraae, который при размерах, сравнимых с колибри, еще сохранял в клюве десятки мелких и острых зубов, пишет Naked science.

Уже тогда работа вызвала споры, поскольку многие детали анатомии животного были слишком непохожи ни на динозавров, ни на птиц. На это указывает и свежая работа европейских ученых, которые обнаружили и изучили новые останки, тоже сохранившиеся в янтаре. Статья Арно Боле (Arnau Bolet) и его коллег из Каталонского института палеонтологии опубликована в журнале Current Biology.

3D-модель новой находки: в янтаре сохранились не только кости, но и фрагменты мягких тканей, включая некоторые чешуйки / ©Edward Stanley

Авторы отмечают, что зубы животного напрямую соединялись с костями челюсти, что нехарактерно для имевших зубы предков современных птиц. Кроме того, новый образец сохранил отдельные чешуйки, покрывавшие кожу головы, а форма его чешуйчатой кости, расположенной в задней части черепа, близка к форме, свойственной чешуйчатым рептилиям (Squamata), к которым относят змей и ящериц, но не птиц и динозавров.

Судя по всему, они принадлежат не тому же, но близкородственному виду: авторы назвали его Oculudentavis naga. Вместе с O. khaungraae они представляют вымершую группу чешуйчатых рептилий, прежде неизвестных ученым.

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