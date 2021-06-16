В Женеве перед приездом Путина появились три билборда о Навальном 2 16.06.2021, 16:34

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На билбордах помещены надписи «Навальный отравлен «Новичком».

В Женеве, где проходит встреча Владимира Путина с Джо Байденом, появились три билборд, посвящённые оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом в своём Twitter рассказал бывший глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков, сообщают «Открытые медиа»

На билбордах помещены надписи «Навальный отравлен «Новичком», «И до сих пор нет расследования?», «Как же так, мистер Путин?». «Женева встречает гостей», — отметил Волков.

Плакаты появились на той же улице, где два дня назад, 14 июня, нарисовали граффити с Навальным «Герой нашего времени». Его автор — швейцарский художник Джулиен Баро. Рисунок повторяет граффити, которое в апреле появилось на трансформаторной будке в Петербурге.

16 июня в Женеве проходит первая встреча Путина и Байдена. В преддверии саммита Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, в котором его спрашивали, в частности, и про Навального. У российского президента спросили, может ли он гарантировать, что оппозиционер выйдет из тюрьмы живым. «Я исхожу из предпосылки, что к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же меры и ни в коей мере не хуже, чем к любому другому, кто окажется в тюрьме», — ответил он. «У нас нет такой привычки — убивать кого-либо», — добавил Путин.

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