Путин и Байден завершили двухчасовые переговоры в узком формате: что известно на данный момент 1 16.06.2021, 16:59

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Фото: ТАСС

Теперь к президенту США и главе Кремля присоединятся делегации.

В среду, 16 июня, внимание всего мира приковано к швейцарской Женеве: здесь проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России, пишет «Новое время».

Американско-российский саммит проходит на берегу Женевского озера, на территории старинной виллы Ла Гранж. В связи с этим над Женевой закрыли воздушное пространство, изменили маршруты городского транспорта, ограничили доступ к вилле и ввели ряд других мер безопасности.

Часть переговоров в узком формате завершена (продлились около двух часов). Владимир Путин прибыл в Женеву менее чем за час до начала саммита, Джо Байден — накануне, 15 июня.

Между многочисленными журналистами случилась давка. Из-за большого количества прессы у дверей переговорной комнаты образовалось столпотворение. Фотокорреспонденты соревновались с операторами за лучшие места во время протокольной съемки президентов.

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