МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства

МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства1
- 16.06.2021, 17:22
Вероятно, это были два Су-24.
16 июня представитель посольства России был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, где ему выразили протест из-за нарушения государственной границы.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление министерства.
«15 июня два военных самолета Российской Федерации незаконно влетели в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. Литва требует объяснить последний инцидент и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», - говорится в заявлении.
Как сообщают Вооруженные силы Литвы, инцидент произошел во вторник утром.
«Вчера, примерно в 9.45, два российских военных самолета вероятно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море», - сказал представитель ВС, майор Гинтаутас Цюнис.
«Вероятно, это были два Су-24», - добавил он.
По словам Цюниса, российские самолеты провели в воздушном пространстве Литвы около минуты.