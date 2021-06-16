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МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства

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  • 16.06.2021, 17:22
МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства
Фото: charter97.org

Вероятно, это были два Су-24.

16 июня представитель посольства России был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, где ему выразили протест из-за нарушения государственной границы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление министерства.

«15 июня два военных самолета Российской Федерации незаконно влетели в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. Литва требует объяснить последний инцидент и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», - говорится в заявлении.

Как сообщают Вооруженные силы Литвы, инцидент произошел во вторник утром.

«Вчера, примерно в 9.45, два российских военных самолета вероятно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море», - сказал представитель ВС, майор Гинтаутас Цюнис.

«Вероятно, это были два Су-24», - добавил он.

По словам Цюниса, российские самолеты провели в воздушном пространстве Литвы около минуты.

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