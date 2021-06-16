Байден сказал «нет» 3 Виталий Портников

16.06.2021, 17:35

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О новой проблеме для Путина.

Среди многочисленных заявлений, которыми обмениваются политики в дни первого европейского турне нового президента Соединенных Штатов, стоит отметить ответ Джозефа Байдена на вопрос о том, является ли препятствием для вступления Украины в НАТО оккупация Россией Крыма и Донбасса, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Американский президент ответил «нет». И это «нет», думаю, по значимости и резонансу сравнимо с «да» — ответом, который президент Байден дал на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу «убийцей».

Силовое давление России на Украину, отторжение украинских территорий и — что самое главное — присоединение части территории Украины к России было во многом, уверен, связано с расчетами российского руководства на то, что удастся затормозить и остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Да что там говорить! Разве мы не помним, что обострение политической ситуации в Украине в 2013 году было обусловлено давлением Кремля на тогдашнего президента страны Виктора Януковича с требованием не подписывать соглашение об ассоциации с Европейским союзом! И точно такое же давление тогда осуществлялось на руководителей других бывших республик Советского Союза, тогдашний президент Армении Серж Саргсян действительно отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС в пользу присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

Но когда стало ясно, что протестное движение, вспыхнувшее после отказа Януковича от европейской интеграции, близко к успеху и новая украинская власть будет готова к подписанию соглашения об ассоциации, Кремль начал против постмайданной Украины серию спецопераций, первой из которых была оккупация и последующая аннексия Крыма. Расчет был, думаю, прежде всего на то, что Европейский союз в условиях политического хаоса в Украине и начавшегося конфликта откажется от подписания соглашения об ассоциации. Но процесс удалось лишь ненадолго затормозить: в Брюсселе решили символически подписать с новым главой правительства Украины Арсением Яценюком экономическую часть договора, а уже после избрания нового президента Украины с Петром Порошенко соглашение было подписано в полном объеме.

Однако оставался вопрос евроатлантической интеграции. На протяжении всех этих лет неоднократно утверждалось — хоть никаких официальных подтверждений этому и не было — что аннексия Крыма и закамуфлированная под «народные республики» фактическая оккупация части Донбасса является непреодолимым препятствием для вступления Украины в НАТО.

«Нет» Байдена дает понять, что, по крайней мере, с точки зрения Соединенных Штатов это не так. Конечно, это еще не значит, что Украину «завтра» примут в НАТО и даже предоставят ей План для членства. Конечно, у других стран НАТО могут быть свои представления о происходящем. Но американская позиция — это, уверен, серьезный удар по российским расчетам.

И нельзя сказать, что в Москве этого «нет» Байдена не заметили. Еще как заметили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не случайно заявил, что в России обратили внимание на слова американского президента: «Мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось…» Я не сомневаюсь, что Песков лукавит. О возможности присоединения Украины к НАТО говорили и раньше. Не говорили о том, что Крым и Донбасс не являются препятствием. И это, наверное, проблема для Путина, потому что такие слова Байдена обесценивают как усилия по оккупации украинской территории, так и возможные новые территориальные захваты Москвы. А другого серьезного рычага влияния на Киев, похоже, у России нет.

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