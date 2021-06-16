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В Афинах забастовка парализовала работу транспорта

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  • 16.06.2021, 17:48
  • 1,670
В Афинах забастовка парализовала работу транспорта

Профсоюзы выставили свои требования правительству.

В столице Греции Афинах работники общественного транспорта объявили забастовку накануне голосования в парламенте за законопроект трудовой реформы. Об этом сообщает Reuters (перевод korrespondent.net).

По мнению профсоюзов, принятие законопроекта приведет к увеличению рабочего времени и ослаблению прав работников.

Из-за забастовки движение судов, железной дороги, метро и многих автобусов было приостановлено. Рабочие из других сфер экономики также остановили работу и присоединились к акциям протеста в Афинах.

Правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса заявило, что реформа модернизирует «устаревшие» законы, которые существовали несколько десятилетий назад, в эпоху «до интернета», когда большинство работников приходили в офисы и на фабрики в одно и то же время.

Профсоюзы хотят, чтобы правительство отозвало законопроект, который «отменяет давно установленные права работников» и позволяет компаниям вводить более продолжительные часы работы.

Законопроект также внедрит «цифровую рабочую карту» для отслеживания рабочих часов сотрудников в режиме реального времени, а также увеличит число законных сверхурочных часов до 150 в год.

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