Эксперт: Верю, что в недалеком будущем в Беларуси будет страна для жизни 16.06.2021, 17:55

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фото: gazetaby.com

Но для того, чтобы мы туда пришли, нужно будет еще попотеть.

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко поделился с «Примусом» своими мыслями о ситуации в Беларуси, пишет «Салiдарнасць»:

— Я верю, что в недалеком будущем в Беларуси будет страна для жизни. Но для того, чтобы мы туда пришли, нужно будет еще попотеть.

Рано или поздно весь теперешний беспредел, беззаконие, социалистический маразм закончатся. И что мы будем делать с той экономикой, которую сейчас с таким ускорением разваливают, что просто-напросто диву даешься? Вопрос заключается в следующем: а что мы будем делать потом, как говорилось в мультфильме про Муми-троллей, «что вы будете кушать зимой — пуговицы от штанов»?

Можно, конечно, сидеть и удрученно отвечать на соцопросы. Но лучше пускай каждый на своем месте сделает что-то или для сегодняшнего, или для будущего, чтобы переход к нему был как можно безболезненнее, проще и так далее. Тем более, в рынок нужно входить на спаде, а не на подъеме – а такого спада, как сейчас, лично я уже давно не помню.

И хотя, например, по официальной статистике экспорт белорусских товаров за четыре месяца этого года существенно увеличился, это не означает, что власти взяли ситуацию под контроль, отмечает эксперт:

— Зарплаты не выросли, да и остальные показатели сильно не растут. Поэтому власти не «отыграли» протесты — те никуда не делись и все равно бурлят, просто основной электорат, заводчане, потихонечку смотрят, что дальше будет происходить. Вопрос в том, на чью чашу капнет последняя капля из пипетки воды.

На мой взгляд, однозначно не на ту, которая была эти 26 лет. Потому что можно, конечно, увеличить экспорт за счет безумной, безудержной продажи леса, нефтепродуктов, можно валить на то, что, мол, посмотрите, как все плохо во всем мире…. На самом деле после ковида начинает все оживать, спрос увеличился, цены поднялись — этой конъюнктурой рынка хотели воспользоваться и воспользовались.

Но внутренние вопросы как не решались, так и не решаются — даже более того, как они становились с каждым днем все глубже и глубже, так и противоречия внутри общества и продолжают углубляться. Когда-то была сказана хорошая фраза: «Только взялся за яйца — молоко пропало». Вот сейчас в экономике у нас точно так же.

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