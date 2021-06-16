Сборная России одержала первую победу на Евро с 2012 года 10 16.06.2021, 18:07

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Фото: Kirill Kudryavtsev - Pool/Getty Images

Для этого хватило всего одного гола.

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре, которая прошла в Санкт-Петербурге, забил Алексей Миранчук. На 45+2-й минуте он сыграл в стенку с Артемом Дзюбой, выждал паузу и с левой ноги отправил мяч в девятку.

Сборная России набрала 3 очка, у финнов столько же, однако команда Финляндии будет выше в турнирной таблице по разнице забитых и пропущенных мячей. Также три очка у сборной Бельгии, но у нее игра в запасе с датчанами, которые пока не имеют набранных баллов.

Последний раз на чемпионатах Европы сборная России побеждала в 2012 году на турнире, который проходил в Польше и в Украине. Россияне обыграли чехов в стартовой встрече Евро-2012, но затем не смогли победить поляков (1:1) и уступили грекам (0:1), что в итоге не позволило им выйти в плей-офф.

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