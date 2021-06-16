В Новополоцке закрывают мост через Двину

В Новополоцке закрывают мост через Двину3
- 16.06.2021, 18:40
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Есть угроза обрушения.
О закрытии моста сообщил первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко. Он опубликовал документ с итогами обследования моста, которое проводили 10 июня.
«В результате обследования был выявлен ряд дефектов, снижающих грузоподъемность и долговечность сооружения. Состояние пролетных строений квалифицируется как предаварийное и дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению пролетных строений», — говорится в заключении.
Напомним, за последний месяц в Беларуси обрушились два моста. Такие случаи были и раньше.