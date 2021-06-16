Народ! Пора вставать! 16.06.2021, 19:01

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Пора вернуть в страну закон и главенство права.

Свобода требует солидарности, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

Освободить страну от больного властью "пересидента" можно только совместными усилиями значимой части общества при моральной поддержке большинства.

Без солидарности — освобождение невозможно.

Если мы хотим перемен, то должны действовать совместно, поддерживая друг друга.

Режим лукашенко нарушает права белорусов.

Нарушаются права на честный суд, на равенство субъектов экономики, на защиту частной собственности. Это делает экономику непривлекательной для инвестиций, ограничивает хозяйственную инициативу. В результате экономическая ситуация остается сложной, а в большинстве регионов — бедственной. Сокращается количество рабочих мест, снижаются зарплаты. Пенсии обеспечивают лишь выживание, а не нормальную жизнь.

Беларусь стала одной из трех самых бедных стран Европы — вместе с воевавшей Молдовой и воюющей Украиной.

Нарушаются права трудящихся, преследуются независимые профсоюзы. Полтора миллиона белорусов вынуждены искать работу в других странах. Пустеют целые регионы. Беларусь теряет экономически активное население, а вместе с ним — и будущее.

Режим грубо нарушает права граждан на гарантированные Конституцией мирные собрания и демонстрации, присвоив себе право разрешать или нет их проведение. Несанкционированные режимом мирные акции жестоко подавлялись. Привычными стали пытки задержанных активистов. Вернулась практика карательной психиатрии, убийства в тюрьмах и пытки политических заключённых.

Системные нарушения прав человека в Беларуси стали возможными из-за выхода власти из-под контроля общества.

Обращаюсь к Вам, белорусы. Пора вернуть в страну закон и главенство права, пора вернуть улицы и города нашей страны в правовое поле!

Сколько можно терпеть больного властью пересидента?

Народ! Пора вставать!

Пора власть брать в свои руки, время у нас уже нет, с каждым днём катимся в пропасть, откуда белорусскому народу придётся очень тяжело выбраться.

Просим все демократические силы - и мирные и не мирные - объединиться и дать отпор геноциду и террору наших граждан и определиться в решительном дне и дате, когда мы дадим настоящий отпор диктатору.

Солидарность - наша сила!

Страна, очнись!

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