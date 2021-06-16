Японцы создали съедобные маски для защиты от коронавируса

Японцы создали съедобные маски для защиты от коронавируса2
- 16.06.2021, 19:39
Видеофакт.
В экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo в Японии создали маски из дынного хлеба, который выпекает популярная в стране сеть магазинов. В Сети уже появилось соответствующее видео, передает korrespondent.net.
Изделие имеет форму лепешки. А крепится к лицу с помощью завязок, как обычная маска.
Вскоре маска была успешно протестирована в Исследовательском институте Unitika Garmentec на качество ИСЗ.
Результаты теста показали, что хлебная маска обеспечивает несколько лучший уровень защиты от инфекций, нежели обычные маски.
Поэтому эксперты подтвердили, что ее можно использовать в соответствующих целях.
Тем не менее, в ближайшее время компания планирует выпускать изделие как "самую счастливую маску в мире, чтобы исполнить мечты любителей хлеба". В продажи "вкусная" защита для лица поступила 10 июня.
Отмечается, что их реализовывают через Интернет-магазины в упаковках по пять штук за 16,44 доллара.