Путин: Байден не приглашал меня в гости 16.06.2021, 20:00

По слова президента России, для приглашения его в США «должны созреть условия».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не приглашал президента России Владимира Путина посетить с рабочим визитом США. По словам, президента РФ для визита должны созреть условия.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Президент Джо Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такое предложение. Мне кажется, что для таких поездок, встреч, визитов должны созреть условия", - заявил Путин.

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