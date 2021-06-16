Путин: Байден не приглашал меня в гости
- 16.06.2021, 20:00
По слова президента России, для приглашения его в США «должны созреть условия».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не приглашал президента России Владимира Путина посетить с рабочим визитом США. По словам, президента РФ для визита должны созреть условия.
Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
"Президент Джо Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такое предложение. Мне кажется, что для таких поездок, встреч, визитов должны созреть условия", - заявил Путин.