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Геннадий Федынич: Власти в панике

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  • 16.06.2021, 20:09
  • 21,228
Геннадий Федынич: Власти в панике
Геннадий Федынич
Фото: spring96.org

Европа больше не верит словам режима.

Принято предварительное решение, что новые санкции из четвертого пакета Евросоюза коснутся 78 чиновников режима Лукашенко и 7 организаций.

Как заявил в эфире «Радыё Рацыя» один из лидеров Профсоюза РЭП Геннадий Федынич, сложно предсказать, насколько сильными будут санкции, но очевидно, что европейские страны сейчас настроены решительно и консолидированы, а власти Беларуси паникуют:

- Такого подхода к проблемам, связанным с Беларусью, в новейшей истории еще не было. Европейцы - демократы, они хотят честных, прозрачных президентских выборов в Беларуси. И пусть народ сам определяют свою судьбу. Европа больше не верит словам. В делах, в действиях власти должна быть конкретика.

- Создается впечатление, что власти сначала не верили, что Запад так серьезно отнесется к санкциям. И теперь видно, что они напуганы, суетятся, снова пытаются разыграть карту обмена политзаключенными для смягчения санкций.

- Я скажу, что время прошло, и я думаю, что политзаключенные так или иначе будут освобождены. Но они больше не будут разменной монетой для санкций. Сейчас с бюджетом, на мой взгляд, уже проблемы. И, конечно, в первую очередь это коснется людей, работающих в госсекторе.

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