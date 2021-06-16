ИКАО рассмотрит отчет о принудительной посадке Ryanair в Беларуси в сентябре 5 16.06.2021, 20:30

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Промежуточный отчет будет представлен Совету ИКАО, ориентировочно, 23 июня.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приступила к расследованию инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси. Отчет о нем ИКАО планирует рассмотреть 13 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ИКАО.

Отмечается, что в ходе расследования ИКАО направила запросы странам, которые непосредственно связаны с этим событием. "Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные детали. Информация также была запрошена из Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии", - говорится в заявлении.

Промежуточный отчет о ходе расследования будет представлен Совету ИКАО, ориентировочно, 23 июня. "Поскольку ответы на официальные запросы еще не получены, расследование продолжается, и отчет ожидается на следующем заседании Совета, которое начнется 13 сентября", - подчеркнули в организации.

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