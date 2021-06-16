Стыдноватенько как-то получилось 17 Дмитрий Колезев

16.06.2021, 20:53

20,368

Совершенно непонятно, кого и как Путин надеялся провести этими ответами.

Какие-то совсем стыдные ответы Владимира Путина на вопросы о Навальном, ФБК и оппозиции.

Навальный, говорит, сознательно уехал за границу на лечение (находясь в коме?).

Вернулся в Россию, значит, хотел быть задержанным (то есть надо было скрываться?).

ФБК — обучали своих сторонников делать коктейли Молотова (что?!).

А на вопрос о том, почему оппоненты Путина оказываются то на кладбище, то в тюрьме, принялся многословно рассказывать про захват Капитолия, скрупулезно подсчитывая, против какого количества американских граждан возбудили уголовные дела. Вроде как классика whataboutism’а, но тут даже логически не сходится: да если бы сторонники Навального вломились в Госдуму или Кремль, их бы уже, наверное, осудили на 25 лет как террористов.

Совершенно непонятно, кого и как Путин надеялся провести этими ответами. Он же не корреспондентам "Российской газеты" это говорил, которые бы покивали и согласились, а мировым СМИ. То есть буквально нечего было сказать — и пришлось выдавать какую-то нелепую пропагандистскую чепуху.

По имени Навального, естественно, не назвал.

Дмитрий Колезев, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».