Стыдноватенько как-то получилось

Стыдноватенько как-то получилось17
- Дмитрий Колезев
- 16.06.2021, 20:53
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Совершенно непонятно, кого и как Путин надеялся провести этими ответами.
Какие-то совсем стыдные ответы Владимира Путина на вопросы о Навальном, ФБК и оппозиции.
Навальный, говорит, сознательно уехал за границу на лечение (находясь в коме?).
Вернулся в Россию, значит, хотел быть задержанным (то есть надо было скрываться?).
ФБК — обучали своих сторонников делать коктейли Молотова (что?!).
А на вопрос о том, почему оппоненты Путина оказываются то на кладбище, то в тюрьме, принялся многословно рассказывать про захват Капитолия, скрупулезно подсчитывая, против какого количества американских граждан возбудили уголовные дела. Вроде как классика whataboutism’а, но тут даже логически не сходится: да если бы сторонники Навального вломились в Госдуму или Кремль, их бы уже, наверное, осудили на 25 лет как террористов.
Совершенно непонятно, кого и как Путин надеялся провести этими ответами. Он же не корреспондентам "Российской газеты" это говорил, которые бы покивали и согласились, а мировым СМИ. То есть буквально нечего было сказать — и пришлось выдавать какую-то нелепую пропагандистскую чепуху.
По имени Навального, естественно, не назвал.
Дмитрий Колезев, kasparov.ru