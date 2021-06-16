Пенсионер, отсидевший 27 суток, рассказал, вернули ли ему изъятые $165 тысяч 5 16.06.2021, 21:08

8,442

Минчанина проверяли на «причастность к финансированию протестов».

65-летний минчанин Адам Шпаковский рассказал nn.by, что случилось с забранными у него в апреле во время обыска деньгами — всего 165 тысяч долларов в эквиваленте. По словам мужчины, его проверяли на "причастность к финансированию протестов", что он отрицал. "Это наши семейные деньги, мы это можем легко доказать, — говорит Шпаковский. — Там крупная сумма, но та цифра, которую называла милиция, всё же значительно преувеличена". Деньги до сих пор у следователей, но пенсионер надеется их вернуть.

Также милиция назвала Адама Шпаковского администратором районного чата. По его словам, такие права имели все новые участники, а сам чат был посвящен местному самоуправлению, "обсуждались исключительно легальные вопросы, его называть деструктивным ни в коем случае нельзя".

"Сейчас, насколько я знаю, никакого уголовного дела на меня нет", — сказал Шпаковский. Весной он сначала отсидел 15 суток за бело-красно-белый флажок на подоконнике, потом к ним добавили еще 12 суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».