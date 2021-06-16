О чем говорили Байден и Путин в Женеве 5 16.06.2021, 21:19

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Главные темы: Беларусь, Украина, Навальный и отношения между странами.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов.

Встреча Байдена и Путина проходила на вилле Ла Гранж и началась с рукопожатия. Первым прибыл российский лидер, затем - президент США. Встречал их президент Швейцарии.

Переговоры Байдена и Путина в узком формате длились около двух часов, затем саммит продолжился в расширенном формате. Оба лидера выступили перед журналистами с итоговыми заявлениями о результатах саммита.

Путин вышел к журналистам первым и, кратко очертив основные темы саммита США и РФ, сразу перешел к вопросам прессы. Вторым перед журналистами выступил Джо Байден.

О Беларуси

Байден

На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси, о чем Путин не упомянул на пресс-конференции.

“Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: “Что мы можем сделать?” - сказал Байден.

Об Украине

Путин

Путин подтвердил журналистам, что тема Украины обсуждалась, но, по его словам, не подробно.

"Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения", - сказал он, добавив, что у России только одно обязательство по Украине - способствовать реализации "Минска".

Также он отметил, что тема вступления Украины в НАТО "затрагивалась мазком" и "здесь нечего обсуждать".

Под конец пресс-брифинга, Путин снова вспомнил об Украине. В этот роз в контексте политики Запада. Президент РФ в очередной раз заявил о "госперевороте" в Украине в 2014 году и вспомнил об экс-президенте Викторе Януковиче, который "был готов отказаться от власти".

Байден

Байден также подтвердил, что на саммите обсуждалась ситуация в Украине. По его словам, он заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Также на встрече обсуждалась реализация минских соглашений. По словам Байдена, Путин ему не перечил, но разногласия были.

О Навальном

Путин

Говоря о российском оппозиционере Алексее Навальном, Путин заявил, что он (Навальный) "знал, что нарушает закон и сознательно шел на то, чтобы быть задержанным". При этом, Путин отметил, что эта тема была подняла на саммите по инициативе Байдена.

Байден

Байден заявил, что если Навальный умрет в российской тюрьме, "последствия этого будут разрушительные для России". Он также акцентировал на том, что всегда буде говорить о правах человека.

Об отношениях между странами

Путин

Путин заявил, что не получил от Байдена приглашения посетить Белый дом. При этом он добавил, что и сам не приглашал президента США в Россию. Кроме того, на пресс-конференции журналисты вспомнили интервью Байдена, в котором он назвал Путина убийцей. Президент РФ, комментируя это отметил, что после интервью Байден ему звонил и они объяснялись.

Встречу с Байденом Путин назвал результативной, предметной, конкретной, а основными темами, которые были затронуты были: стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.

В ходе встречи, лидеры договорились о возвращении послов в страны. А говоря о "красных линиях" Путин отметил, что до того, чтобы "подробно расставлять акценты и что-то делить не дошли".

Байден

В ходе общения со СМИ Байден, несколько раз повторил, что во время переговоров стороны не озвучивали какие-то конкретные угрозы. Кроме того, Байден отметил, что всегда лучше встретиться лицом к лицу. Кроме того, журналисты спросили у президента США, почему время саммита составило всего три часа, а не 4-5, как предполагалось. Байден на это ответил, что перспектива улучшения отношений между странами есть, но все сразу не решиться и "нужно посмотреть 3-6 месяцев, подошли ли мы к новым стратегическим переговорам".

Спросили у Байдена и о "Путине убийце". Президент США заявил, что сказал Путину, что больше не будет поднимать этот вопрос.

Кроме того, Байден заявил, что обсуждалась тема кибербезопасности и он передал Путину список из 16 сфер критической инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам, от энергетики, до систем водоснабжения.

Совместное заявление

Во время пресс-конференции Путина появилось совместное заявление лидеров США и России по стратегической стабильности. В этом заявлении, в частности, говорится о том, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

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