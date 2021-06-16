Байден: Как я могу быть президентом США и не говорить о правах человека? 16.06.2021, 22:06

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Президент США рассказал, какие темы обсудил с Путиным.

Отношения между США и Россией должны быть стабильными и предсказуемыми. Об этом 16 июня на пресс-конференции в Женеве после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Белого дома Джо Байден, передает корреспондент издания "Гордон".

"Мы должны сотрудничать в наших общих интересах. У нас, конечно, есть разногласия. И я за то, чтобы президент Путин понимал, почему я говорю определенные вещи, почему поступаю определенным образом и как мы будем реагировать на те или иные действия, которые наносят урон нашим интересам", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что его действия не направлены против России или кого-либо еще.

"Ни один президент США не может сохранить доверие американского народа, если не будет защищать демократические ценности, не будет выступать в защиту всех свобод, которые, по нашему мнению, должны принадлежать мужчинам и женщинам. Это находится в ДНК нашей страны, мы постоянно об этом говорим. Дело не в том, чтобы совершать нападки на Россию за нарушение прав человека. Просто в этом состоит наше естество. Как я могу быть президентом Соединенных Штатов и не говорить громко, если происходит нарушение прав человека?" – заявил Байден.

Он объяснил, что на фоне этого США беспокоит ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Я дал понять Путину, что мы будем продолжать поднимать тему с правами человека, потому что в этом состоит суть нашего мировоззрения", – отметил президент США.

В разговоре с Путиным он также затронул тему свободы слова и свободы прессы.

"Я говорил, что мы не будем терпеть нарушения нашего демократического суверенитета, вмешательства в наши выборы. Мы будем реагировать на это. Я говорил о сферах взаимных интересов, стратегической стабильности, чтобы наши дипломаты вместе могли работать над контролем вооружений", – сказал Байден.

Среди затронутых тем – также территориальная целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарная ситуация в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона.

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