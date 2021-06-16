Третий регион в России ввел обязательную вакцинацию 16.06.2021, 22:19

Вслед за Москвой и Московской областью на такую меру решились власти Кемеровской области.

Принудительно привить не менее 60% работающего населения в контактных секторах экономики планируют Подмосковье и Кемеровская область, сообщает РБК со ссылкой на местные власти.

Под обязательную вакцинацию попадают работники торговли, отделений банков, общественного транспорта (включая такси), почты, салонов красоты, фитнес-центров, СПА и бассейнов, кинотеатров, театров и концертных залов, а также бюджетники из организаций образования, здравоохранения, МФЦ по предоставлению госуслуг и органов соцзащиты.

В этой же категории - сотрудники организаций, которые занимаются культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми и развлекательными мероприятиями, за исключением тех, что проводят органы исполнительной власти.

В Подмосковье сроки обязательной вакцинации совпадают с московскими - первый укол до 15 июля, второй - до 15 августа.

В Кемеровской области даты сдвинуты на два дня - 17 июля и 17 августа соответственно.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что под обязательную вакцинацию в столице попадают 2 миллиона человек, она не является нарушением прав граждан, которые по-прежнему могут самостоятельно решать, делать ли прививку.

Давить на людей власти намерены через работодателей, для которых установлены штрафы - до 1 млн рублей, если цель - вакцинировать 60% сотрудников - не будет выполнена.

Рост заболеваемости в Москве - «экспоненциальный», сказала Ракова: число госпитализаций взлетело на 70% за неделю и вышло на пики предыдущих волн в декабре и мае прошлого года.

«Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под COVID, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет», - предупредила она.

Решение об обязательной вакцинации переведено на уровень регионов - единого федерального указания не будет, сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве.

Он добавил, что власти субъектов будут принимать меры исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

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