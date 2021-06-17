«У Саддама Хусейна каких только самооборон не было, а вопрос решился за считанные дни» 6 Петр Кузнецов

17.06.2021, 7:40

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Петр Кузнецов

Не один чиновник крепко почешет затылок, думая, надо ли это все ему.

Все так бросились обсуждать совещание по этой, прости Господи, территориальной самообороне… Раздадут ли оружие чиновникам, научат ли председателей райисполкомов воевать.

Председателей райисполкомов – воевать? Аналитики, которые всерьез сегодня обсуждают вот это вот все, они в глаза этих председателей райисполкомов видели?

У меня сегодняшние новости вызвали теплые воспоминания десятилетней давности. Буквально один-в-один.

В 2011 году мне посчастливилось осуществить большой трип по США. Пять штатов – это хорошая география путешествий. Вашингтон, Миннеаполис, Сан-Франциско, Питтсбург, Атланта, Нью-Йорк – с тех пор половину голливудских фильмов смотришь, приговаривая «А вот тут я был» через каждые полчаса.

С момента возвращения и по сей день, хотя сейчас уже гораздо реже, естественно, на все вопросы «А как там у них?» я отказываюсь отвечать, мотивируя это тем, что, даже с моим развитым аппаратом по подбору слов, вербально передать разницу между жизнью там и жизнью здесь полноценно просто невозможно.

Я всегда рассказываю примерно такую ситуацию. Вот ты находишься, например, в Нью-Йорке. Гуляешь, например, по Уолл-стрит, где все деньги мира. Видишь места, про которые рассказывают сегодня по всем новостям мира. Становишься участником событий, которые обсуждают во всем мире. Общаешься с людьми, которые влияют на процессы, происходящие во всем мире (ну, это чаще в Сан-Франциско может происходить, там Силиконовая долина и с айтишниками пообщаться легче, чем с пентагоновцами). Ты, конечно, открыт впечатлениям, радуешься. Но настоящей разницы ты еще не ощущаешь.

А вечером ты возвращаешься в номер в отеле. И как раз разница часовых поясов, начинается рабочий день на Родине, идет этот рабочий день и ты решаешь почитать новости. И начинаешь их читать. А там!..

А там Лукашенко собирает председателей исполкомов и заявляет, что они теперь буду создавать какую-то территориальную самооборону, кому-то раздавать форму, оружие, какие-то чиновники и председатели комиссий должны учиться воевать и ползать по-пластунски, ну и вот это вот все.

И вот ты находишься в таком месте, где чувствуешь пульс всего мира как нельзя остро – а как остро и живо, этого, повторюсь, вербально описать нельзя. Но днем, теряя ощущение Родины, ты еще не понимаешь разницы. А понимаешь ее и чувствуешь, когда читаешь новости и смотришь фото или видео таких вот прекрасных эпизодов, в котором наш партизанский край собирается противостоять этому миру руками председателей райисполкомов с берданками наперевес.

Вы будете смеяться, но это совершенно реальная ситуация, про которую я рассказываю. Да, все так и было: формально «территориальная самооборона» была создана именно в 2011 году, именно в тот момент для меня, который я описываю, вызвала именно такие ощущения, и именно так я поясняю людям разницу между США и Беларусью. Мне еще в таких ситуациях вспоминается песня-сказка Высоцкого – «О несчастных лесных жителях». Содержание там не особо в тему, но название – уж очень подходящее.

В 2011 году. Сильно развилось сие начинание за целых десять лет?

У Саддама Хусейна каких только самооборон не было, а в реальной войне вопрос решился за считанные дни. И совершенно понятно: воевать ни с кем эти «силы» не будут, охранять какие-то объекты – тоже, а все эти потуги – это лишь пиар-кампания внутреннего назначения, призванная единственное – нагнетать среди «своих» уверенность, что страна-то – под контролем, все хорошо, а что все вы (мы) чувствуете угрозу – так это исключительно внешняя угроза, заморская, бдите в оба, не расслабляйтесь.

Только пиар-кампания это не так, чтобы очень удачная, в силу того, что вероятность особой радости у тех, кого сегодня собирались учить воевать, от подобного развития событий – ничтожна мала. Это как с бессмертным Шариковым, который на словах был лучшим другом Швондера, но совершенно не стеснялся подчеркивать: «Я воевать не пойду никуда!»

Не один из них сегодня вечером крепко почешет затылок, обсуждая с женой, действительно ли возможно, что ему дадут автомат и скажут в кого-то стрелять. И надо ли оно ему.

Петр Кузнецов, t.me

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