Еще в одной области Беларуси введен сбор за пересечение границы 4 17.06.2021, 7:57

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иллюстрационное фото

Брать плату начнут с 1 июля.

17 июня было официально опубликовано решение Брестского облсовета о введении сбора за пересечение границы в пунктах пропуска. Брать плату за выезд через пограничные пункты в Брестской области начнут с 1 июля.

Решение приняли еще 24 мая, но опубликовано оно было лишь сегодня, передает tut.by. Действует оно до 1 января 2023 года.

Размер сбора составит базовую величину (на данный момент — 29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.

Ранее решения о вводе местных сборов приняли в Гомельской и Гродненской областях. Плату там начали взимать с 1 июня. Соответствующие решения уже официально опубликованы.

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