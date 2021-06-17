ВОЗ изучает новый, более заразный вариант коронавируса 1 17.06.2021, 8:16

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Он получил название «лямбда».

Всемирная организация здравоохранения изучает новый вариант коронавируса, который впервые был выявлен в Латинской Америке. Он получил название «лямбда».

Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть заразнее обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека, сообщает dw.com.

Пока точного заключения на этот счет нет.

Мутация была выявлена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант.

В Аргентине и Чили эта доля равна примерно одной трети.

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