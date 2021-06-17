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«Путин выглядел растерянно после встречи с Байденом»

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  • 17.06.2021, 8:46
  • 12,398
«Путин выглядел растерянно после встречи с Байденом»

Американская сторона смогла донести все свои ключевые послания.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал встречу Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Подоляк сказал, что саммит «носил скорее ознакомительный характер». Он отметил, что, судя по поведению Байдена на пресс-конференции, «американская сторона смогла полностью реализовать свои намерения и донести ключевые послания».

По мнению Подоляка, Путин выглядел «несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации».

«Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений», — прокомментировал советник главы ОП публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня.

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