«Путин выглядел растерянно после встречи с Байденом»13
- 17.06.2021, 8:46
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Американская сторона смогла донести все свои ключевые послания.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал встречу Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России.
В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Подоляк сказал, что саммит «носил скорее ознакомительный характер». Он отметил, что, судя по поведению Байдена на пресс-конференции, «американская сторона смогла полностью реализовать свои намерения и донести ключевые послания».
По мнению Подоляка, Путин выглядел «несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации».
«Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений», — прокомментировал советник главы ОП публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня.