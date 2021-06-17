«Путин выглядел растерянно после встречи с Байденом» 13 17.06.2021, 8:46

12,398

Американская сторона смогла донести все свои ключевые послания.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал встречу Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Подоляк сказал, что саммит «носил скорее ознакомительный характер». Он отметил, что, судя по поведению Байдена на пресс-конференции, «американская сторона смогла полностью реализовать свои намерения и донести ключевые послания».

По мнению Подоляка, Путин выглядел «несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации».

«Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений», — прокомментировал советник главы ОП публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».