Цугцванг для диктатора 3 Телеграм-канал «Реальная Беларусь»

17.06.2021, 9:04

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Происходит как раз то, чего панически боится режим.

Ситуацию обратно уже не откатить. Ситуация будет усугубляться из-за неадекватных действий полоумного, синепалого диктатора.

Если на данным момент остались люди думающие, что они отсидятся и их не коснется, то вскоре они поймут, что это не так.

Совершенно очевидно, что режим панически боится санкций, так как не один нормальный инвестор не будет вкладывать деньги в страну под санкциями. Контракты расторгаются, те что не расторгаются истекают, а новые мало кто заключает. Все идет к полной изоляции.

Для полноценного функционирования режима, нужны средства которые заканчиваются и поэтому идет выжимание средств отовсюду. Экономическая ситуация будет ухудшаться. В конечном итоге забастовка случится сама собой, так как банально перестанут функционировать многие предприятия.

Однако это все закончится в любом случае, и тут сценариев куча, а вот как это закончится, зависит только от нас. Если постоянно зажимать гайки, резьбу обязательно сорвет, а если ко всему этому добавить экономическую обстановку, то ее сорвет на 100%.

Чем раньше это все закончится, тем лучше для всех и это должен осознать каждый как можно быстрее.

Каждый должен понять, на что он готов и действовать в силу своих возможностей.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь»

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