Белорусский военный собрал расчетники за 13 лет: как менялось его довольствие? 6 17.06.2021, 9:14

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фото: onliner

Интересные цифры.

Героем рубрики «Расчетник» на сайте onliner.by стал Олег (имя изменено по его просьбе), который 13 лет отработал на одной и той же должности, но постепенно рос в звании. Все эти годы он собирал расчетники. Смотрим, как менялось его довольствие.

Два оклада и куча надбавок

Зарплата военного, или довольствие, судя по расчетному листку Олега (а все они имеются в редакции), состоит из постоянного оклада. А точнее, из двух — должностного и оклада за военное звание.

В 2008 году у Олега был стаж в 13 лет и звание майора. Его оклад за военное звание составлял 160 тыс. рублей (16 рублей на нынешние), а должностной — 594 тыс. (59,4).

В 2020-м он уже был подполковником с окладом в 330 рублей. Должность у мужчины не изменилась, а вот оклад вырос до 600 рублей и 60 копеек.

Кроме окладов военным положены различные надбавки. К примеру, за выслугу лет. Такая надбавка растет каждые пять лет службы. И если в 2008 году эта сумма у Олега составляла 222 860 (22,29) рублей (на тот момент у него было 13 лет службы в армии), то в 2020-м, когда выслуга составила 24 года, она выросла до 372 рублей 24 копеек.

Также есть графа «Ежемесячная денежная выплата». Она появляется в расчетниках Олега с 2012 года. Тогда государство ему платило по 210 тыс. (21) рублей, а в прошлом году это были уже 175 рублей.

Отдельно есть графа «Премия». Ее в армии обычно выплачивают за беспрекословное выполнение обязанностей точно и в срок. Если вдруг какой-то «косяк», то премию, соответственно, не платят. Бывали у Олега и такие месяцы. Но в большинстве случаев премия у него выходила: в майорском расчетнике 2008 года она составляла 29,7 тыс. (2,97) рублей, а в подполковничьем — стабильно около 270.

Дополнительно военным платят за особые условия несения службы (НОУС). Если в 2008 году эта надбавка составляла 449 360 (44,94) рублей, то в 2020-м — 23,32.

Также есть доплаты за ученое звание, знание английского, классность и надбавка за работу с секретными данными. Из всех этих надбавок Олег уже позже начал получать только доплату за классность: в этой графе стала значиться сумма в 22 рубля.

Пособие на оздоровление и «полевые» деньги

Кроме выплат, которые можно получать каждый месяц, военным раз в год выделяют помощь на оздоровление. Она составляет два оклада — должностной оклад плюс оклад по воинскому званию. Так в прошлом году Олег получил 930 дополнительных рублей. (К слову, во время отпуска денежное довольствие у военных сохраняется.)

Во время учений военнослужащим положены и «полевые» деньги. В середине прошлого года это были 14 рублей в сутки. Кроме этого военным доплачивают также командировочные по обычным белорусским тарифам — 9 рублей в сутки.

При перезаключении контракта на срок от 3 до 5 лет военнослужащим платят 10 базовых окладов, на 5 лет и более — 35 базовых окладов. В прошлом году базовый оклад равнялся 220 рублям, то есть речь о суммах 2200 и 7700 рублей соответственно. Если раскинуть первую сумму на годы и месяцы, то прибавка к зарплате составит около 128 рублей.

Военные не делают отчисления в Фонд социальной защиты населения

Из налогов военнослужащие платят только подоходный (13%). У Олега в последнем расчетнике он равен 226 рублям 85 копейкам.

А вот привычный всем 1% пенсионных взносов военные не платят. У мужчины в расчетнике есть графа «Пенсия», но там одни нули. Не отчисляет Минобороны как работодатель и 34% от начислений. При этом у военнослужащих нет такого понятия, как больничный, и 80% за первые дни болезни. Их довольствие сохраняется на прежнем уровне.

Пенсия в 48 и льготные кредиты на жилье

Во-первых, на пенсию военные выходят в 48 лет. Как мы уже писали, ее средний размер — это информация ограниченного пользования. Но по отзывам наших читателей — военных пенсионеров, она может варьироваться от 400 до 1500 рублей. Пенсию военнослужащим, между тем, платят из бюджета страны.

Во-вторых, военным предоставляется арендное или служебное жилье, также они могут построить дом по льготному кредиту. Кроме того, для военнослужащих в некоторых банках есть специальные кредиты с пониженной ставкой.

В-третьих, Минобороны обеспечивает военных формой. В розницу комплект летней камуфляжной формы сейчас стоит 70 рублей, берцы — от 110, еще около 30 рублей кепка и от 18 рублей ремень.

То есть минимум 250 рублей стоит минимальное обмундирование, не говоря уже про разгрузочные системы, перчатки, каски или, к примеру, парадную форму. Но есть же еще и зимний комплект. То есть семейный бюджет неплохо экономит на одежде и обуви.

В-четвертых, военнослужащим предоставляется отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет. Служишь до 10 лет — будет 30 дней отпуска, от 10 до 15 лет — 35 дней, от 15 до 20 лет — 40 дней, а если свыше 20 лет, то будешь отдыхать 45 дней.

Но при этом военным нельзя подрабатывать, только по научному и педагогическому направлениям. Такое условие прямо прописано в уставе. При этом нельзя быть ни самозанятым, ни ремесленником. Запрещен любой вид коммерческой деятельности.

За 13 лет зарплата выросла на $39

Как же изменилась зарплата Олега за 13 лет? В 2008 году он получал на руки 1,3—1,4 млн рублей, или $638 по курсу. Для сравнения, в то время средняя зарплата составляла 885 тыс. рублей.

В последнем расчетнике мужчины за прошлый год значился 1581 рубль, что по курсу составило $719. То есть за 13 лет зарплата нашего героя выросла на $39.

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