Врач назвали самые полезные для очищения организма специи 1 17.06.2021, 9:48

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Они значительно ускоряют выведение токсинов.

Наше тело способно самостоятельно выводить токсины, но стоит ему в этом помочь. Первый шаг, который вы должны сделать, это пить достаточное количество воды, поскольку она действует как естественный очиститель, пишет u-news.com.ua.

Вы также должны пересмотреть свою диету и устранить негативное влияние продукты, полуфабрикаты, с высоким содержанием соли или консерватив. Наконец, стоит позаботиться о своем здоровье с помощью натуральных продуктов.

Одним из таких продуктов является пряности. Обычно их легко купить, они недорого стоят и предоставляют нашей пище приятный вкус и цвет.

Если вы любите полуфабрикаты и фастфуд, потому что у них интенсивный вкус, со специями можно получить то же самое, без вреда для организма.

Обратите внимание на эти специи, которые помогут вам удалить токсины.

1. Кинза

Кинза, или кориандр — это растение, широко используется в восточной кухне, оно придает блюдам особый вкус. Что касается ее полезных свойств, здесь можно выделить следующие:

Оптимизация работы печени и борьба со свободными радикалами

Выведение токсинов и других вредных соединений

Улучшение пищеварения и избавления от дискомфорта при переедании

Защита печени от воздействия тяжелых металлов, таких как свинец

Устранение ртути, свинца и алюминия, содержащиеся в некоторых продуктах

Семена кориандра помогают снизить уровень холестерина в крови

Рекомендуется добавить пару веточек кинзы в зеленый коктейль или рагу.

2. Куркума

Куркума помогает защитить печень от повреждений, вызванных свободными радикалами, паразитами и токсинами. Поскольку печень является фундаментальной частью процесса очистки организма, этот орган очень склонен к риску различных заболеваний, поэтому следите за тем, чтобы постоянно очищать его. Хорошим вариантом для этого является настой из куркумы, его следует пить 2 раза в неделю.

Ингредиенты

1 чайная ложка порошка куркумы (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Нагрейте воду и, когда она закипит, добавьте куркуму и снимите с огня. Дайте постоять 3-4 минуты.

Кроме того, что этот напиток помогает вывести токсины, он также имеет ряд других полезных свойств:

порезы и синяки будут заживать быстрее

снизятся шансы развития рака

Напиток содержит большое количество антиоксидантов. Помогает очистить кровь

3. Кардамон

Кардамон — это специя из Индии, которая известна своими успокаивающими эффектами для желудка.

Кроме того, что она обогащает вкус наших блюд, эта специя может стать частью вашей процедуры детоксикации. Лучше всего в кардамон заключается в том, что он устраняет вредные бактерии, оставляя полезные. Это замечательное качество, так как подавляющее большинство коммерческих препаратов имеют один недостаток — они одинаково эффективны против полезной и вредной микрофлоры, и это наносит вред организму.

Включив кардамон в свой рацион, вы заметите, что:

Ваш аппетит улучшился

Приступы гастрита стали случаться реже

Ваше сердце стало намного здоровее

Ожирение печени уменьшилось

Как употреблять кардамон?

Используйте его прямо в ваших блюдах. Конечно, эта специя чаще используется в традиционной восточной кухни, и может быть необычная для нас.

Однако, если вы решитесь попробовать новые вкусы, вы обнаружите очень интересные сочетания. Ешьте сладости, содержащие его. Вкус кардамона делает его идеальной комбинацией из сладкой пищей, особенно с горьким шоколадом.

В специализированных магазинах можно найти готовые плитки с двумя ингредиентами; просто съешьте небольшой кусочек. Также вы можете приготовить настой, заварив чайную ложку (5 г) кардамона в стакане (200 мл) кипятка. Пейте его один или два раза в неделю.

4. Гвоздика

Эти сухие бутоны широко используются в кулинарии, существуют сотни рецептов мясных и сладких блюд с гвоздикой.

Эта специя обладает антиоксидантными и детоксицирующие свойства на клеточном уровне, что помогает захватывать и фильтровать токсины непосредственно в клетках.

Клетки печени, или гепатоциты, ответственные за устранение токсинов в крови и часто чаще всего страдают от плохой диеты и вредных привычек.

Лучший способ воспользоваться преимуществами гвоздики — это измельчить ее и использовать сразу же для приготовления пищи или полосе.

5. Корица

Корица известна своими свойствами:

Антиоксидантные

Очищает кровь

Помогают снизить высокое артериальное давление

Уменьшают окислительный стресс

Восстанавливают клетки тела

Для того, чтобы корица действительно помогла вам вывести токсины, ее нужно употреблять без сахара. Лучший вариант — чашка коричного чая в день, без подсластителей.

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