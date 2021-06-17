Разговор вассала с хозяином: Путин выглядел бледно на саммите в Женеве 1 17.06.2021, 9:55

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фото: georgian_vda

Диалог двух президентов перешел в неожиданный для всех формат.

Двусторонняя встреча Байдена и Путина завершилась раньше ожидаемого и явно не в пользу российского лидера, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед».

В политическом смысле возможности Путина были сужены до минимума: до Женевы глава США встретился с лидерами Европы, договорившись об общем антипутинском фронте, сорвалась возможность продемонстрировать архетипичную эстетику «сильного мужика» и маскулинности при помощи кортежа, опоздания и совместной пресс-конференции.

Общее впечатление от саммита скорее негативное, позиционирование Путина выглядит бледным, диалог двух президентов перешел в неожиданный для всех формат – разговор вассала с хозяином, отмечают эксперты.

Если для Байдена саммит – рутина, чтобы разобраться с Москвой и сосредоточиться на других ключевых треках, то для Кремля – это шанс, который появляется раз в несколько лет. И эту партию внешпол с треском проиграл: подписано всего одно соглашение c абстрактными положениями.

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