Разговор вассала с хозяином: Путин выглядел бледно на саммите в Женеве

Разговор вассала с хозяином: Путин выглядел бледно на саммите в Женеве1
- 17.06.2021, 9:55
- 2,990
Диалог двух президентов перешел в неожиданный для всех формат.
Двусторонняя встреча Байдена и Путина завершилась раньше ожидаемого и явно не в пользу российского лидера, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед».
В политическом смысле возможности Путина были сужены до минимума: до Женевы глава США встретился с лидерами Европы, договорившись об общем антипутинском фронте, сорвалась возможность продемонстрировать архетипичную эстетику «сильного мужика» и маскулинности при помощи кортежа, опоздания и совместной пресс-конференции.
Общее впечатление от саммита скорее негативное, позиционирование Путина выглядит бледным, диалог двух президентов перешел в неожиданный для всех формат – разговор вассала с хозяином, отмечают эксперты.
Если для Байдена саммит – рутина, чтобы разобраться с Москвой и сосредоточиться на других ключевых треках, то для Кремля – это шанс, который появляется раз в несколько лет. И эту партию внешпол с треском проиграл: подписано всего одно соглашение c абстрактными положениями.