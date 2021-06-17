«Пассажиры были в шоке»: на рейсе Минск-Тбилиси произошла драка 28 17.06.2021, 10:24

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В самолете было немало женщин с маленькими детьми.

Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня.

Как рассказал «Салiдарнасцi» очевидец, пассажир рейса Минск-Тбилиси, показалось, что представитель Грузии, был нетрезв. На инцидент другие пассажиры обратили внимание, когда он стал на русском оскорблять рядом сидевшую женщину, предположительно, белоруску.

⚡️ Драка на рейсе Минск-Тбилиси: «Пассажиры были в шоке»



Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня: https://t.co/4vRtsk8LGs pic.twitter.com/cj9r27Ee0s — Салідарнасць – главные новости Беларуси (@gazetabycom) June 17, 2021

Стюарды отсадили женщину, но другие представители Грузии посчитали необходимым урезонить соплеменника. По словам собеседника, выстроилась очередь набить наглецу физиономию.

На первом видео «герой» (в серой майке с белым ободком) отбивается с пассажирского кресла. Конфликт пытались погасить два его родственника, присевшие рядом.

В самолете было немало женщин с маленькими детьми. Очевидец добавляем: «Все были в шоке».

По прибытию в аэропорт Тбилиси скандалиста забрала полиция.

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