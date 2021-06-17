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«Пассажиры были в шоке»: на рейсе Минск-Тбилиси произошла драка

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  • 17.06.2021, 10:24
  • 18,022
«Пассажиры были в шоке»: на рейсе Минск-Тбилиси произошла драка

В самолете было немало женщин с маленькими детьми.

Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня.

Как рассказал «Салiдарнасцi» очевидец, пассажир рейса Минск-Тбилиси, показалось, что представитель Грузии, был нетрезв. На инцидент другие пассажиры обратили внимание, когда он стал на русском оскорблять рядом сидевшую женщину, предположительно, белоруску.

Стюарды отсадили женщину, но другие представители Грузии посчитали необходимым урезонить соплеменника. По словам собеседника, выстроилась очередь набить наглецу физиономию.

На первом видео «герой» (в серой майке с белым ободком) отбивается с пассажирского кресла. Конфликт пытались погасить два его родственника, присевшие рядом.

В самолете было немало женщин с маленькими детьми. Очевидец добавляем: «Все были в шоке».

По прибытию в аэропорт Тбилиси скандалиста забрала полиция.

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