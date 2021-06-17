«Пассажиры были в шоке»: на рейсе Минск-Тбилиси произошла драка

«Пассажиры были в шоке»: на рейсе Минск-Тбилиси произошла драка28
- 17.06.2021, 10:24
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В самолете было немало женщин с маленькими детьми.
Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня.
Как рассказал «Салiдарнасцi» очевидец, пассажир рейса Минск-Тбилиси, показалось, что представитель Грузии, был нетрезв. На инцидент другие пассажиры обратили внимание, когда он стал на русском оскорблять рядом сидевшую женщину, предположительно, белоруску.
⚡️ Драка на рейсе Минск-Тбилиси: «Пассажиры были в шоке»— Салідарнасць – главные новости Беларуси (@gazetabycom) June 17, 2021
Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня: https://t.co/4vRtsk8LGs pic.twitter.com/cj9r27Ee0s
Стюарды отсадили женщину, но другие представители Грузии посчитали необходимым урезонить соплеменника. По словам собеседника, выстроилась очередь набить наглецу физиономию.
На первом видео «герой» (в серой майке с белым ободком) отбивается с пассажирского кресла. Конфликт пытались погасить два его родственника, присевшие рядом.
В самолете было немало женщин с маленькими детьми. Очевидец добавляем: «Все были в шоке».
По прибытию в аэропорт Тбилиси скандалиста забрала полиция.