«Газпром» переедет в российский офшор 2 17.06.2021, 10:59

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Всему виной — денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

«Газпром» рассматривает возможность перерегистрации своих зарубежных холдингов в российскую юрисдикцию, заявил в среду зампред правления компании Фамил Садыгов, пишет finanz.ru.

По его словам, к такому решению «Газпром» подталкивает денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, где у компании зарегистрированы ключевые «дочерние» структуры.

Они могут «переехать» в российские офшоры - специальные административные районы в Калининграде или на острове Русский, сообщил Садыгов.

Выбрать конкретный САР «Газпром» планирует в этом году. Цель - «не допустить финансовых потерь для нашей компании», пояснил начальник департамента налоговой политики «Газпрома» Карен Оганян.

Он добавил, что денонсация соглашения с Нидерландами «не явилась громом среди ясного неба», и компания заблаговременно готовилась к такому сценарию (цитаты по «Интерфаксу»).

В Нидерландах у «Газпрома» зарегистрировано, в частности, международное подразделение Gazprom EP International, а также Gazprom Sakhalin Holdings B.V. - владелец оператора проекта «Сахалин-2», который включает первый в России завод по производству СПГ, построенный в 2009 году.

Помимо Нидерландов ключевые для «Газпрома» юрисдикции - это Люксембург и Великобритания. Там зарегистрированы «дочки», через которые холдинг привлекает валютные займы, размещая евробонды - Gaz Capital SA и Gaz Finance plc.

Специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае были созданы в 2018 году в рамках плана по деофшоризации российской экономики.

Внутри этих зон взимается нулевой налог с дивидендов, которые холдинги платят своим мажоритарным акционерам. Условием для обнуления налога является владение не менее 15% в капитале компании в течение как минимум года до момента, когда принято решение о выплате дивидендов.

Доходы, полученные иностранными лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, облагаются налогом по ставке 5%.

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