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Песков рассказал о позициях Путина и Байдена по Беларуси

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  • 17.06.2021, 11:32
  • 7,096
Песков рассказал о позициях Путина и Байдена по Беларуси
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал переговоры в Женеве.

Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Беларуси, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве, сообщает ТАСС.

«Естественно, расхождения по Беларуси», - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в четверг. При этом Песков заметил, что «Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня» женевского саммита.

Напомним, что на встрече Байдена и Путина в Женеве, кроме всего прочего, обсуждалась ситуация в Беларуси, о чем Путин не упомянул на пресс-конференции.

«Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: «Что мы можем сделать?» - сказал Байден.

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