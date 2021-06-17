В оккупированном Крыму ушла под воду Керчь

В оккупированном Крыму ушла под воду Керчь4
- 17.06.2021, 11:42
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Ночной ливень вызвал потоп в городе.
В Гидрометцентре Крыма сообщили, что в восточных районах оккупированного РФ полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на четверг, передает «Крым Реалии».
По информации управления российского оккупационного «МЧС Крыма», ночью затопило село в Ленинском районе Крыма, десятки человек эвакуированы, в том числе дети. Глава российской оккупационной «администрации» Керчи Сергей Бороздин утром 17 июня сообщил, что из-за обильных осадков оказались подтопленными центральные улицы города, которые стали непроездными.
В «МЧС Крыма» сообщали, что в Керчи подтоплено 12 домов, проведена эвакуация 20 человек, в том числе 4 детей, без света осталась лишь центральная часть города, осуществляется откачка воды с подтопленных участков при помощи мотопомп.
В Крыму, по данным местных спасателей, 17 июня сохраняется штормовое предупреждение, прогнозируются ливень, град, порывы ветра до 22-25 м/с.
В Сети также появилось видео, как глава окупационной администрации плывет в лодке по затопленным улицам Керчи, а за ним вплавь следуют трое охранников.