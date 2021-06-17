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Atlantic Council: В Беларуси возможен «молдавский сценарий»

  • 17.06.2021, 11:54
  • 2,424
Atlantic Council: В Беларуси возможен «молдавский сценарий»
фото: nn.by

Напряжение между Кремлем и Минском возрастает.

Эксперт Atlantic Council при NАТО Брайан Уилтмор пишет, что отношения между Кремлем и Лукашенко являются напряженными.

Эксперт напоминает о так называемом "молдавском сценарии". В 2019 Россия и Запад договорились, как "убрать" олигарха и политика Владимира Плахотнюка. Было подписано соглашение между партиями, которое лишила "Демократическую партию" Плахотнюка власти в стране. Олигарх бежал из страны.

"Нет уверенности в том, что "молдавский сценарий" действительно рассматривается для Беларуси, но спекуляции на эту тему [в некоторых российских источниках] отражают признаки раздора между белорусским диктатором Лукашенко и его кремлевскими покровителями. По мере роста напряженности вскоре мы можем увидеть некоторые значительные сдвиги в Беларуси", — говорится в докладе.

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