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Белорусская железная дорога изменила правила проезда пассажиров

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  • 17.06.2021, 12:15
  • 15,730
Белорусская железная дорога изменила правила проезда пассажиров

Что поменялось?

15 июня вступили в силу изменения, касающиеся проезда пассажиров и провоза багажа в белорусских поездах, пишет onliner.by.

Белорусская железная дорога отмечает, что соответствующее постановление Совмина подготовлено с учетом обращений граждан, а также «в целях приведения норм в соответствие с международными соглашениями». БЖД перечисляет, что изменилось.

В числе наиболее заметных новшеств — то, что теперь, покупая больше одного билета в интернете, пассажир имеет возможность выбрать все нижние полки (при их наличии). Отменен порядок, согласно которому предполагалось приобретение равного числа верхних и нижних мест в купейных и плацкартных вагонах.

Организованным группам пассажиров позволено бронировать места за 60 суток до поездки — раньше было 45.

Теперь разрешен возврат билета при отказе от поездки из-за болезни или несчастного случая, а также болезни тех, с кем едет пассажир. Раньше такое практиковалось только в международном сообщении.

Отменены ограничения по высоте в холке для собак, перевозимых в качестве ручной клади.

Для людей, нуждающихся в помощи на платформе или в вагоне, сокращено время (с 48 до 24 часов), не позднее которого они информируют перевозчика о намерении совершить поездку.

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