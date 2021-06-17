Центр «Вектор»: у половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона», через девять месяцев не обнаружили антител к COVID 7 17.06.2021, 12:18

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фото: ТАСС

Данные озвучил гендиректор центра.

Почти у половины добровольцев, получивших российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским научным центром «Вектор», через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — утверждает Максютов.

«Новая газета» ранее опубликовала подробный материал о вакцине «ЭпиВакКорона». В нем говорилось о том, что патент на изобретение с описанием вакцины «ЭпиВакКорона» появился 7 декабря — позже, чем начались испытания на эффективность препарата.

В марте добровольцы, которые тестировали вакцину, попросили у Минздрава обнародовать результаты эксперимента и организовать независимое от Роспотребнадзора исследование. Через месяц в министерстве ответили, что препарат зарегистрирован в установленном порядке, а его эффективность и безопасность подтверждены, несмотря на то, что многие из тех, кто привился, жаловались, что у них не вырабатываются антитела.

На разработку и производство пептидной вакцины «ЭпиВакКорона» потратили 3,5 млрд рублей, однавко в России к концу мая доступны только 2 млн доз препарата.

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