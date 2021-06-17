Новая Зеландия присоединилась к санкциям против белорусских властей 17.06.2021, 12:39

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Весь цивилизованный мир признал режим Лукашенко изгоем.

Новая Зеландия запретила въезд на свою территорию ряду пособников режима Лукашенко.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, говорится на сайте правительства страны.

«Новая Зеландия считает действия режима Лукашенко неприемлемыми и присоединяется к партнерам, прекращая выдачу въездных виз ряду лиц, причастных к злоупотреблениям. Запрет коснется более 50 человек, включая Лукашенко, ключевых сотрудников его администрации, избирательной комиссии страны, полицейского ведомства и сил безопасности», — заявила глава МИД Новой Зеландии.

Также Новая Зеландия осудила захват белорусским режимом самолета Ryanair.

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