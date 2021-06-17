Посыпались с дальневосточных рубежей 1 Телеграм-канал «Серпом По»

17.06.2021, 12:44

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Маленькому человеку из Кремля сказать нечего.

Только было открыли памятник Александру III, символу крепкой России, как с дальнего востока державы посыпалось - пошли дурные вести.

По опросу ВЦИОМа (никак не иностранный агент), более 70% молодежи Дальнего Востока жить там не хочет, желает перебраться внутрь России. Причина – низкий уровень жизни – «эмоциональный фон и общее восприятие того, что происходит вокруг».

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова говорит:

«Мы ожидали, что в 2020 году у нас резко снизится количество людей, которые планируют изменить место жительства, что у нас миграционные намерения будут падать. Но мы увидели самый высокий показатель, начиная с 2015 года».

А что же рекламный «Дальневосточный гектар»? «Дальневосточная ипотека»?

Когда люди ничего не могут изменить, у них одно желание – уехать.

В этом смысле важны были хабаровские протесты. Дело не в жириновце Фургале, а в том, что людей лишили права выбора, права самим менять свою жизнь. Момент был решающим. Весь Дальний Восток смотрел на Хабаровск, на то, как поведут себя центральные власти. Те, как обычно, сделали глупость. Имея возможность пойти навстречу, разрядить обстановку, вселить в людей уверенность. Проигнорировали, подавили, сунули сверху в лицо банный веник.

Понятно, как молодежь на это отреагировала. Перемен не будет. Раз так, надо думать, как отсюда бежать. И хорошо еще, если бегство остановится в центральной России. Скорее всего, увидев, что там то же самое, что на Дальнем Востоке, наиболее талантливые поедут дальше, отряхнув пыль Отечества за ее западными рубежами.

Сидящий в Гатчине Александр III насуплен. Звезда Андрея Первозванного с двумя вновь обретенными лучами сердито горит на груди. Маленький человек замер, повернувшись, у его исполинских сапог. Ему нечего сказать.

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